ألمانيا تمدد الرقابة على الحدود مع النمسا ستة أشهر أخرى

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مددت ألمانيا رقابتها على الحدود مع النمسا ستة أشهر أخرى.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية اليوم الجمعة إن القرار مبرر بأنه ما تزال هناك أعداد كبيرة من المهاجرين يعبرون الحدود بصورة غير مشروعة.

وأعلنت الدنمارك أيضا تمديد فترة مراقبة حدودها حتى تشرين ثان/ نوفمبر المقبل مبررة ذلك "بأن الحدود الخارجية لأوروبا ما تزال تتعرض لضغوط".

وقالت وزيرة التكامل وشؤون الأجانب الدنماركية إنجر ستويبيرج إن التهديد الإرهابي للدنمارك ما يزال جادا، "ما يجعل الرقابة على الحدود ضرورة."

وكتبت وزارة الداخلية الألمانية إلى المفوضية الأوروبية إنه تم تسجيل حوالي 950 تجاوزا للحدود شهريا منذ نوفمبر 2018 وحتى فبراير 2019.