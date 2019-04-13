العثور على جثتي جندي أمريكي وصديقته في شقة بمقاطعة أوكيناوا اليابانية

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توفى جندي أمريكي وصديقته اليابانية في شقة في مبنى سكني في مقاطعة أوكيناوا اليابانية، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم السبت.

وتشتبه الشرطة أن يكون الرجل قد قتل نفسه بعد أن قتل صديقته طعنا بسكين.

وتم العثور على الجثتين صباح اليوم السبت في وحدة بمبنى مكون من ستة طوابق في بلدة شاتان في المقاطعة الواقعة جنوب اليابان.

ويقع المبنى بالقرب من قواعد عسكرية أمريكية.

وأكد طاقم الإسعاف، الذي هرع إلى الموقع وفاة الاثنين.

وتقول الشرطة والجيش الامريكيان إنهما حددا هوية الرجل بوصفه جندي في الثلاثينيات من عمره والمرأة بوصفها صديقته وهي في الأربعينيات من عمرها.