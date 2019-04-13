الأمم المتحدة: احتجاز المنصف قرطاس ينتهك حقه في الحصانة الدبلوماسية

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن استمرار احتجاز الدبلوماسي الألماني التونسي المنصف قرطاس في تونس يعد انتهاكًا لحقه في الحصانة كخبير في الأمم المتحدة.

وتم إيداع قرطاس في السجن منذ أواخر مارس الماضي، عندما تم احتجازه لدى دخوله البلاد ، رغم كونه دبلوماسيا يعمل بالأمم المتحدة.

واتهم قرطاس بـ"إفشاء أسرار أمنية" بطريقة غير مشروعة.

وأمس الخميس، قررت محكمة لمكافحة الإرهاب في تونس استمرار اعتقاله.

وقال دوجاريك ،إن قرطاس بصفته خبيرا للأمم المتحدة في مهمة رسمية يتمتع بامتيازات وحصانات محددة لصالح المنظمة الدولية.

وأضاف دوجاريك إن الأمم المتحدة سعت إلى التواصل مع السلطات التونسية منذ آذار/مارس الماضي وطلبت معلومات عن الأساس الذي تم بناء عليه اعتقال الخبير ، لكن تونس فشلت في تقديم رد مناسب بما يتماشى مع الالتزامات القانونية.

وزار مسؤول من الأمم المتحدة، قرطاس، للاطمئنان على حالته الصحية وسلامته، وستتواصل عملية إجراء الفحوصات الطبية له بانتظام، كما أن فريق الدفاع عنه على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة.

وبذلت السفارة الألمانية جهودا لوصول القنصلية إليه والحصول على شرح عن حالته من تونس.

ويعمل منصف قرطاس كعضو في لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بالتحقيق في الامتثال للحظر الدولي المفروض على ليبيا.