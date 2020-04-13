يسرا تنافس بـ«خيانة عهد» ومنى زكى تعود بـ« تقاطع طرق» ومى عمر تشارك «الفتوة» وياسمين صبرى تطل بـ«فرصة تانية»

نيللى كريم تلجأ للكوميديا بـ«100 وش».. وياسمين عبدالعزيز تغامر فى «بنحب تانى ليه»

فورمة أمريكية لنبيلة عبيد ونادية الجندى.. وغادة عبدالرازق «سلطانة المعز»

يشهد شهر رمضان القادم مباريات نسائية فى الاداء بين عدد من النجمات الكبار، كل منهن تريد فرض قوتها كنجمة شباك فى عالم الدراما، فى ظل تغيير أوضاع السوق من فترة إلى اخرى. لان المنافسة لم تعد على الشاشات فقط، بعد ان دخلنا عالم المنصات على الإنترنت.

تعود الفنانة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد «تقاطع طرق»، الذى تنافس به فى موسم دراما رمضان، أحداث العمل تدور حول زواجها من الفنان محمد ممدوح وتكتشف انه يقوم بخيانتها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.

مسلسل «تقاطع طرق» يشارك فى بطولته بجوار منى زكى محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد من الوجوه الجديدة، تأليف وإخراج تامر محسن، حيث استأنفت التصوير بأستوديو الأهرام، بعد أيام من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

كان آخر أعمال منى زكى فى دراما رمضان، مسلسل «أفراح القبة» عن رواية نجيب محفوظ وأخرجه محمد ياسين عام 2016

بينما آخر أعمال المخرج تامر محسن الدرامية مسلسل «هذا المساء» حيث لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد فراج، خالد أنور، أسماء أبواليزيد، أحمد داوود، ماك عاصم، وآخرون

** النجمة يسرا تنافس هذا الموسم بتجربة مختلفة من خلال المسلسل الجديد «خيانة عهد» ومعها حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وهنادى مهنى، وخالد أنور من إخرج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.

وتجسد يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس ضمن أحداث المسلسل وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور، الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى.

وكان صناع المسلسل قرروا تغيير اسمه إلى خيانة عهد بدلا من «دهب عيرة» بسبب عرض المسلسل على إحدى قنوات دبى، وكلمة عيرة بالنسبة لهم غير مناسبة وغير لائقة، ولها معنى آخر بخلاف المعنى المعتاد للمصريين، لذلك قرر صناع العمل تغيير الاسم إلى «خيانة عهد».

وتعود يسرا بـ«خيانة عهد» إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها «لدينا أقوال أخرى» الذى تم عرضه بعيدا عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبوضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبدالله حسن وأمين جمال عبدالله أبوبكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

** الفنانة مى عمر تشارك فى بطولة مسلسل «الفتوة» أمام كل من ياسر جلال، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدى صادق وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

** ياسمين صبرى تشارك فى مسلسل «فرصة تانية» والمقرر عرضه على شاشة قناة on، وتم طرح البرومو على خلفية لأغنيات كوكب الشرق السيدة أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وتدور أحداثه حول شخصين ينفصلان بعد قصة حب تجمعهما، وأن كل شخص يحتاج إلى فرصة ثانية لتصليح أخطائه السابقة.

مسلسل «فرصة تانية» بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد «حكايتى» العام الماضى.

ويسجل «فرصة تانية» البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدمت العام الماضى مسلسل «حكايتى» وحققت به نجاحا كبيرا وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد، تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى الدرامية فى شهر رمضان السابق من خلال مسلسل «حكايتى» بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبدالناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبدالمعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

** وتخوض الفنانة زينة السباق بمسلسل «جمع سالم» تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك فى بطولته دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودى، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطى، محمد دسوقى، أيمن عزب، أحمد سلطان وحنان سليمان وتدور الأحداث فى سياق درامى اجتماعى حول فكرة «التبنى» والعلاقات العائلية داخل الاسرة المصرية.

زينة أكدت أن المسلسل فكرته جيدة جدًا، مشيرة إلى أنها لم تتعاون من قبل مع الكاتب محمد ناير، وواعدة الجمهور بأنه سيكون مفاجأة «فيه حاجات جواه رهيبة لازم الجمهور يتفرج عليها».

وكان آخر أعمال زينة على شاشة التليفزيون مسلسل «ممنوع الاقتراب والتصوير»، للمخرج زياد الوشاحى وتأليف محمد الصفتى.

** تترقب الفنانة نجلاء بدر انطلاق عرض مسلسليها الجديدين وهما «البرنس» مع النجم محمد رمضان، و«الفتوة» مع النجم ياسر جلال، حيث انتهت نجلاء من آخر مشاهدها فى «البرنس» بينما يتبقى لها عدد من المشاهد فى «الفتوة» تعمل على تصويرها خلال الفترة المقبلة.

وقالت نجلاء بدر إنها تشعر بتوتر كبير مع بدء العدل التنازلى لعرض المسلسلين، مضيفة أن هذا العام كان صعبا على كل العاملين بالمسلسلات مشيرة «نعمل فى ضغوط نفسية رهيبة والشغل فى هذه الظروف قاسى ولكن ربنا هيعوضنا خير، وإن شاء الله حاسة إن ربنا مش هيضيع تعبنا كلنا لن مفيش حد متعبش».

مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

** يجمع مسلسل «سكر زيادة» المأخوذ من فورمات أمريكية مجموعة من النجمات فى مقدمتهن الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبوسريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد ومن إخراج وائل إحسان.

تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان فى صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

حيث تعود بطلته نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل «أسرار» مع المخرج وائل فهمى عبدالحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أما نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل «كيد النسا 2» مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل «لهفة» مع دنيا سمير غانم، وسمير غانم، وعلى ربيع.

** ياسمين عبدالعزيز تنافس بمسلسل «نحب تانى ليه» حيث تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها. حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى درامى، حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

مسلسل «ونحب تانى ليه» بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى.

** تغير النجمة نيللى كريم جلدها فى الماراثون الرمضانى المقبل، بعد أن اعتاد الجمهور منها على تقديم أدوار تراجيدية وحزينة فى دراما رمضان، لتظهر هذا العام بدور كوميدى فى مسلسلها الجديد «بـ100 وش».

وطرحت نيللى كريم برومو مسلسلها الجديد «بـ100 وش»، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى يشاركها بطولته الفنان آسر ياسين، وتجسد نيللى كريم وآسر ياسين شخصيتى «ليلى» و«طاهر»، اللذين يلتقيان معا، لتشكيل فريق للنصب، والمسلسل يشارك فيه كل من إسلام إبراهيم وبيومى فؤاد وعمر الشناوى وشريف دسوقى ومحمد عادل وعلا رشدى ودينا ماهر ولؤى عمران، وهو من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل وإخراج كاملة أبوذكرى، ومن إنتاج شركة «العدل جروب».

واتسمت أدوار نيللى كريم فى دراما رمضان خلال السنوات الماضية بالتراجيديا والتعقيد، مثل أدوارها فى مسلسلات «سجن النسا» و«ذات» و«لأعلى سعر» و«تحت السيطرة».

وكان المسلسل يحمل اسما مبدئيا هو «النصابين»، كما أنه اللقاء الفنى الثانى الذى يجمع بين نيللى كريم وآسر ياسين بعد بطولتهما فيلم «احنا اتقابلنا قبل كده» فى 2008، من إخراج هشام الشافعى، وتعود نيللى كريم بمسلسل «بـ100 وش» للمنافسة فى موسم دراما رمضان بعد غيابها عن السباق الرمضانى الماضى.

وكان آخر أعمال نيللى كريم مسلسل «اختفاء» الذى عرض فى رمضان 2018، وهو من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت وإنتاج شركة «العدل جروب»، بطولة نيللى كريم، وهشام سليم، وبسمة، ومحمد ممدوح، ومحمد علاء.

واعتادت نيللى كريم على التواجد كل عام فى دراما رمضان منذ عام 2013 حتى 2018، حيث قدمت منذ ذلك الحين 6 مسلسلات وهى: «بنت اسمها ذات» عام 2013، و«سجن النسا» عام 2014، و«سرايا عابدين» عام 2015، و«تحت السيطرة» عام 2016، و«لأعلى سعر» عام 2017 وآخرها مسلسل «اختفاء» عام 2018.

** تخوض الفنانة غادة عبدالرازق منافسات رمضان بمسلسل «سلطانة المعز» تأليف اياد ابراهيم اخراج محمد بكير، ويشارك فى بطولته حسن حسنى ومحمد لطفى ودينا.

تدور الأحداث فى إطار درامى شعبى، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع فى الحب وتتغير حياتها.