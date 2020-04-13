النيوزيلنديون سيحتفلون بذكرى يوم أنزاك من داخل منازلهم

على الرغم من الإغلاق التي تشهده نيوزيلندا وإلغاء الفعاليات الرسمية لذكرى يوم أنزاك، سيطلب من النيوزلنديين احياء ذكرى هذا اليوم بـ "الوقوف فجرا" داخل منازلهم هذا العام.

وطلبت الرابطة الملكية النيوزيلندية للعودة والخدمات بالإضافة إلى قوات الدفاع النيوزيلندية من مواطني الدولة الوقوف عند الفجر في منازلهم يوم 25 أبريل والصمت لمدة دقيقة لاحياء ذكرى أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الرابطة الملكية النيوزيلندية للعودة والخدمات "حان الوقت للتعبير عن الاحترام والاعتراف بفضل الآلاف من جنودنا الذين يخدمون أو خدموا، والذين يُطلب منهم دعم نيوزيلندا في أوقات الحرب والصراع والكوارث".

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يتعذر فيها المضي قدمًا في الفعاليات التقليدية لإحياء ذكرى يوم أزناك بسبب الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

يذكر أن يوم أنزاك الذي يصادف 25 نيسان/أبريل، يعود إلى عام 1915 ويتم فيه تكريم أعضاء فيلق الجيش الأسترالي والنيوزيلندي (أنزاك) الذين قاتلوا في جاليبولي ضد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

وقتل نحو 87 ألف تركي و12 ألفا من الـ "أنزاك" في معركة ضارية شهدت ميلاد القومية الأسترالية، رغم الهزيمة الكاملة للحملة.