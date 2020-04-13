قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن 30% من المرضى يتوهمون الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مؤكدًا أن الطب النفسي له دور هام في المنظومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأحد، أن تأكيد الإصابة بفيروس كورونا يتطلب إجراء الأشعة المقطعية وأخذ المسحة من الأنف، معقبًا: «دكتور الصدر ليس تحليل كورونا ولو حدد إصابتك أو عدم الإصابة بالفيروس يبقى بيضحك عليك»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن الالتهابات الرئوية في بعض الأحيان قد لا تكون دليلًا على الإصابة بـ«كوفيد - 19»، قائلًا إنه كان يعالج سيدة تبلغ من العمر 69 عامًا تعاني من الضغط والتهابًا رئويًا بسيطًا، ولم تأتِ من الخارج أو العمرة.

وذكر أن السيدة جاءت إلى المستشفى بحالة جيدة، متابعًا أن حالتها بعد مرور ساعتين تدهورت إلى انخفاض في نسبة الأكسجين في الدم؛ أدى إلى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، بالرغم من أن صورة الدم تقول إنها مصابة بالتهاب بكتيري.

واستطرد أنه لا توجد قاعدة للإصابة بالفيروس، معلقًا: «نحن في زمن وعصر الاشتباه في 1000 حالة يخرج منها حالة إصابة، بدلًا من مرور حالة دون معرفتها».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 13 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 2065 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 589 حالة، من ضمنهم 447 متعافيًا.

