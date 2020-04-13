فتح عبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الباب أمام إمكانية تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها أوائل العام المقبل في الكاميرون، حال استمر وباء كورونا لفترة أطول.

وأشار باه خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "بطولة كأس الأمم حتى الآن في موعدها بشهري يناير وفبراير، ولكن إذا لم نتمكن من استكمال التصفيات المؤهلة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، سنضطر للأسف لتأجيلها".

وأوضح "إقامة النسخة القادمة من البطولة في فصل الشتاء قرار استثنائي، وذلك بناء على رغبة المسؤولين في الكاميرون بسبب الظروف المناخية".

وأكد السكرتير العام للكاف "ولكن البطولة ستعود في النسخ القادمة لتقام في فصل الصيف، وسيتم الأخذ في الاعتبار مستقبلا أن تكون الأفضلية للدول التي يمكنها استضافة البطولة في فصل الصيف".

وكانت مصر استضافت أول نسخة لكأس الأمم تقام في فصل الصيف بمشاركة 24 منتخبا العام الماضي.

وعن تنظيم مصر للبطولة، قال عبد المنعم باه "ما حدث كان أمرا إعجازيا، لم نتصور أن مصر استعدت بهذا الشكل خلال 5 أشهر فقط، ففي أول زيارة تفتيش لاستاد القاهرة في فبراير 2019 كان المشهد كارثيا، ولم نتخيل أن هذا الاستاد سيكون الملعب الرسمي للبطولة، كما تخوفنا من تأثر الاستعدادات بشهر رمضان، إلا أن مصر تجاوزت كل هذه المخاوف".

وأتم تصريحاته "حفل قرعة البطولة تحت سفح الأهرامات كان رائعا، وكذلك حفل افتتاح البطولة على ستاد القاهرة كان الأفضل في تاريخ كأس الأمم".