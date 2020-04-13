نيويورك تايمز: موجة هجمات ضد المسلمين بالهند بعدما اتهمتهم الحكومة بنشر كورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الأحد، أن الهند شهدت موجة من الهجمات المعادية ضد المسلمين بعد أن اتهمت وزارة الصحة الهندية جماعة التبليغ الإسلامية بنشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووصف مسؤولين حكوميين أعضائها بأنهم "قنابل بشرية".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أنه تم الاعتداء على مجموعة من الشباب الذين كانوا ينقلون الطعام للفقراء بمضارب الكريكيت، كما سجلت اعتداءات على مصلين في المساجد، فيما تم طرد بعضهم خارج المنازل.

وأشارت الصحيفة إلى أن معابد السيخ في ولاية البنجاب بثت رسائل عبر مكبرات الصوت، تطالب الناس بعدم شراء الحليب من مزارع الألبان المملوكة لمسلمين لأنه ينقل فيروس كورونا، لافته إلى موجة من مقاطع الفيديو المزيفة على ما يبدو تطلب من المسلمين عدم ارتداء الكمامات أو الالتزام بإجراءت التباعد الاجتماعي، وعدم القلق بشأن الفيروس على الإطلاق.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين بالحكومة اتهموا جماعة "التبليغ" الإسلامية بأنها المسؤولة عن ثلث حالات الإصابة بالفيروس في الهند والتي بلغت 8 آلاف حالة، عندما عقدت مؤتمرا للخطباء في مارس الماضي.

وصرح راجيف بندال، زعيم الحزب الحاكم بهاراتيا غاناتا، بأن أفراد جماعة "التبليغ" يتنقلون عبر السكان "مثل القنابل البشرية".

من جانبه، قال راج ثاكراي، زعيم أحد الأحزاب اليمينية الهندية المتطرفة، لوسائل الإعلام المحلية إنه يجب إطلاق النار على أعضاء جماعة التبليغ.

في المقابل، رفض خالد رشيد، رئيس المركز الإسلامي في الهند، تصريحات الحكومة، قائلا: "لم يكن على الحكومة أن تلعب لعبة اللوم، إذا عرضت قضية صحية بناءً على ديانة شخص ما فإنها تخلق انقساما كبيرا في المجتمع"، مضيفا: "قد يموت فيروس كورونا، لكن من الصعب القضاء على فيروس التنافر الجماعي عندما تنتهي الأزمة".

وأعلنت الحكومة الهندية في 16 مارس الماضى منع التجمعات لأكثر من 50 شخصا، وأعقبه فرض إجراءات الإغلاق على مستوى جميع الولايات، لكن قادة جماعة التبليغ رفضوا القرار وتجمع أكثر من ألف شخص في مركز الجماعة.

ورفعت السلطات الهندية دعوى قضائية ضد زعيم الجماعة الداعية مولانا كاندالفي بتهمة تعريض صحة الجمهور عمدا وعن قصد للخطر.

ويشعر القادة المسلمون بحالة من القلق والخوف من تكرار حادثة فبراير الماضي، عندما اجتاحت مجموعة من الهنود الهندوس حي إسلامي للطبقة العاملة في العاصمة نيودلهي، ما أسفر عن مقتل العشرات.