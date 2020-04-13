أعاصير ولاية ميسيسيبي تتسبب في مصرع 11 شخصا

تسببت أعاصير ضربت ولاية ميسيسيبي، أمس الأحد، بمصرع 11 شخصا على الأقل، بحسب تقرير للسلطات المحلية، نشر اليوم الإثنين، في حين أعلنت وكالة إدارة الكوارث في ميسيسيبي، عن أن 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، ولحقت أضرار مادية جسيمة بالولاية.

وقالت الوكالة، إن "72 ألف شخص محرومون من التيار الكهربائي"، علما أن هذه الأرقام قد تتغير خلال النهار، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن تايت ريفز، حاكم الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة حالة الطوارئ، وكتب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أعلن هذا المساء حالة الطوارئ من أجل سلامة وأمن سكان ميسيسيبي؛ بعد الأعاصير العنيفة التي ضربت الولاية"، مؤكدا للسكان أنهم "ليسوا وحدهم"، موضحا: "نقوم بتعبئة كل الموارد المتوافرة لحماية أهلنا وممتلكاتهم".

وكان المرصد الوطني الأمريكي للأحوال الجوية أصدر تحذيرا بهبوب إعصار، وبعد الظهر كرر الحاكم تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية، وطلب من السكان احترام تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد في حال اضطروا إلى اللجوء إلى مكان عام مخصص لمثل هذه الحالات.