أردوغان يمدد فترة الإغلاق العام اعتبارا من الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة الإغلاق العام اعتبارا من الأسبوع المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال أردوغان في بيان عقب اجتماعه مع وزراء حكومته للمرة الثالثة بطريقة "الفيديو كونفرانس"، إن حظر التجول الذي فرض في 31 مدينة، سيتم تنفيذه مرة أخرى من منتصف ليل في 17 أبريل إلى منتصف الليل في 19 أبريل، وفقا لموقع "تي 24" التركي الإخباري.

وأضاف الرئيس التركي أن الحكومة "سنتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب الاضطرابات غير الضرورية"، في إشارة منه لما وقع من تزاحم المواطنين في المتاجر والأسواق بعد إعلان قرار الحظر الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس التركي رفض أمس الأحد استقالة وزير داخليته، في تطور غير متوقع، بعدما أثار الإعلان المفاجئ عن حظر تجول من أجل احتواء وباء كوفيد-19 الفوضى في البلاد، وذلك قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ في أكبر 30 مدينة في البلاد.

وأصيب قرابة 57 ألف شخص بكوفيد-19 فيما توفي 1200، معظمهم في إسطنبول وفق آخر حصيلة رسمية نشرتها وزارة الصحة التركية أمس الأحد.