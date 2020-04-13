الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة وشفاء 92 مريضا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وقالت وزارة الصحة في بيان مساء الأحد، أن الإصابات الجديدة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الدولة ارتفع إلى 4123 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتين تعودان لمصابين، من جنسية آسيوية (لم تعلنها)، من تداعيات الإصابة بالفيروس، موضحة أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 22 حالة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت شفاء 92 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفيات وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680 حالة.