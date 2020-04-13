المفتي لمن نووا العُمرة: تبرعوا بثمنها للعمالة اليومية التي تضررت من كورونا

ودار الإفتاء: كفاية الفقراء مقدم على الحج والعمرة





دعا مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الذين نووا أداء العمرة هذا العام - والتي قررت السعودية تأجيلها - إلى التبرع بثمنها للفقراء والمحتاجين والمتضررين من العمالة اليومية بسبب وباء فيروس كورونا، الذي أحدث تداعيات اقتصادية أليمة طالت الفقراء والعمالة غير المنتظمة في مصر.

وقال المفتي، في بيان صحفي الاثنين، إن التصدق في وقت الأزمات وتفريج كروب المحتاجين أرجى للثواب من الله سبحانه وتعالى.

من جانبها، دشنت دار الإفتاء المصرية حملة لدعوة المعتمرين الذين حالت الظروف هذه العام دون أدائهم للمناسك لكي يتصدقوا بتكلفة العمرة.

وقالت الدار في فيديو لوحدة الرسوم المتحركة، إنه في ظل انتشار الوباء العالمي كورونا والتزامًا بتعليمات السلطات السعودية بتأجيل العمرة، فقد راعت الشريعة الإسلامية في مقاصدها الكلية المصلحةَ العامة وقدمتها على المصالح الخاصة.

وأضافت الدار، أنه في هذا العصر الذي كثرت فيه المشاكل الاقتصادية، وانتشرت مظاهر الفقر، فإن كفاية الفقراء، وكفالة الأيتام، وعلاج المرضى، وسداد ديون الغارمين، وغير ذلك من وجوه تفريج كربات الناس وسد حاجتهم، كل ذلك مقدم على نافلة الحج والعمرة وأكثر ثوابًا.

واستشهدت الدار، في الفيديو بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا».