تكشف أرقام إصابات ووفيات وباء كورونا الذي ضرب العالم، وجود عدد أكبر من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة؛ ما يدفعهم لتصور خاطئ بأن الفئة العمرية الأقل في أمان من الإصابة، أو على أقل تقدير لديها قدرة على التعافي السريع، وأن الوضع في مجمله لا يمثل قلقا؛ لذا يخالف بعض من أصحاب الفئة العمرية الشابة، التعليمات الصحية من التباعد الشخصي والبقاء في المنازل.

وظهرت تلك المخالفات في عدد من الدول منها بريطانيا؛ حيث أشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن مجموعات من الشباب تعرضت للإصابة بالفيروس في عطلة نهاية الأسبوع وهم يلعبون كرة القدم بأحد الحدائق العامة، والذي قد يتسبب في مأساة لشاب عرضتها الصحيفة.

وخرج الشاب البريطاني كالوم، مؤخرا من مستشفى أدنبره الملكية، بعد تعافيه من فيروس كورونا، وبدأت قصته كما يرويها لـ"بي بي سي" بأنها تمثلت في موقفه الخاطئ تماما، فقد استهان بالأمر وتأثيره الحقيقي، فقد كان يرى أنه لازال شابا ولن يؤثر عليه هذا النوع من الإنفلونزا.

وعن تجربته مع المرض يقول كالوم، إنها بدأت بحمى طفيفة، تدهورت بعد ذلك حالته بسرعة كبيرة، لدرجة أنه أصبح غير قادر على تناول الطعام، وبعد أسبوع من أعراضه الأولية، تم نقله إلى المستشفى عندما ساءت حالة تنفسه وتأكد أنه مصاب بفيروس كورونا.

ويصف هذا الأسبوع بأنه كان أسبوعا من الجحيم، حدث نتيجة اعتقاده بأن الأشخاص الأصغر سنا والأصحاء لن يتأثروا بشدة بعدوى كورونا؛ لكن تجربته المؤلمة داخل المستشفي ، غيرت رأيه تماما، لينصح الشباب حول العالم بأن يأخذوا حذرهم، وأن الأمر يسهل تجنبه فقط بالبقاء في المنزل.