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المغرب يسجل 102 إصابة بفيروس كورونا و8 وفيات

هديل هلال
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 8:08 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 8:08 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 102 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المغرب إلى 1763.

وأشارت «الصحة المغربية»، نقلًا عن وكالة الأنباء المغربية، مساء الاثنين، إلى تسجيل ثماني وفيات جديدة، وتعافي 26 مصابًا؛ ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت الشفاء إلى 203.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 116 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليون و872 ألف إصابة.

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