عوض تاج الدين: مصر حصلت على عقار «أفيجان» الياباني لقوة العلاقات بين البلدين

قال محمد تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر حصلت على دواء «أفيجان» الياباني، نظرًا للعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، حيث رفضت اليابان منح العقار للعديد من الدول لشدة الحاجة له في الظروف الراهنة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، أن الدولة تعمل على إجراءات تجارب إكلينيكية لعقار أفيجان، بالتشارك مع اليابان، للتأكد من مدى صلاحية العقار في علاج مصابي فيروس كورونا، موضحًا أن الأبحاث تدل على تمكن العقار من تقصير مدة تواجد الفيروس في الجسم.

وأكد أن مصر حصلت على عينات من عقار أفيجان، بتوجيه من الرئيس السيسي، لكنه مازال في مرحلة التجارب، ولم يتم اعتماده حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك اقتراح بالاستمرار في تصنيع العقار، حيث لو لم يثبت علاجه لفيروس كورونا، يمكن الاستفادة منه في علاج الإنفلونزا الموسمية.

وأشار إلى أن أي مريض بفيروس كورونا في، يتلقى بروتوكول علاجي، من كبار المختصين والعلماء في مصر وحول العالم، مؤكدًا أن ما يضاف من مستجدات العلاج حول العالم، يتم إضافته في بروتوكولات العلاج في مصر.

وأوضح أن، كل دواء له آثار جانبية، وقد يتفاعل مع أدوية أخرى، لذ لا يمكن اعتماد دواء بعينه سريعًا قبل خضوعه للعديد من التجارب والدراسات، مشيرًا إلى أن هناك أبحاث تجري على أدوية أخرى غير أفيجان الياباني، والعالم كله بصدد البحث عن لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وذكر أن الرئيس السيسي، يتابع يوميًا ما يجري، فيما بتعلق بفيروس كورونا حول العالم، ويتابع إجراء التجارب على الأدوية، وأجهزة التنفس الصناعي لحظة بلحظة.