محافظ المنوفية: إزالة 109 حالات تعد على الأراضي الزراعية منذ بدء الحظر

أعلن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، أنه تم إزالة 109 حالات تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 3 أفدنة و20 قيراط و15 سهما خلال فترة الحظر والتي بدأت 25 مارس الماضي وحتى أمس 12 أبريل.

وقال المحافظ -في تصريح اليوم- إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة خلال هذه المرحلة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والتعامل بكل حزم مع كل من يحاول استغلال أزمة كورونا بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.