تايلاند تعتزم تشكيل لجنة لوضع خطة زمنية لاستئناف النشاط الاقتصادي

قال كارين ساراسين، رئيس غرفة التجارة التايلندية، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الحكومة والقطاع الخاص سيشكلان لجنة مشتركة لوضع خطة زمنية الاستئناف النشاط الاقتصادي مع وضع ضمانات الصحة العامة في الاعتبار، في ظل المؤشرات على استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لفترة من الوقت.

وأضاف كارين، أنه من المحتمل أن تحتاج اللجنة إلى أسبوع قبل الاتفاق على الجدول الزمني بعد التشاور مع ممثلي قطاع الأعمال والمسؤولين عن الصحة في البلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن حوالي 7 ملايين عامل فقدوا وظائفهم في تايلاند بالفعل بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب تقديرات كارين.

وأضاف كارين أن حوالي 10 ملايين عامل آخرين يمكن أن يفقدوا وظائفهم إذا استمرت قيود مواجهة كورونا لمدة شهرين أو 3 أشهر أخرى.

من ناحيته، قال توسابورن سيريسومفاند أمين عام المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلاند، إن العالم سيتغير على الأرجح بعد جائحة كورونا وسيصبح الاقتصاد الرقمي هو قاطرة النمو.

وأضاف أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لدعم المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.