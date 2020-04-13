20 قضية إتجار بالبشر أمام النيابة العامة بالكويت

كشف مصدر قانوني أن النيابة العامة الكويتية تحقق حالياً في عدد من قضايا الإتجار بالبشر والإقامات، مشيراً إلى أن قضية ضابط الداخلية والمتهمين المصريين السبعة المحجوزين ليست الوحيدة التي تخضع للتحقيق.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن المصدر القول إن هناك 20 قضية في مثل هذه النوعية من الجرائم لا تزال تحقق فيها النيابة العامة، وقد وردت اليها منذ بداية العام الجاري2020، وجرى استدعاء عدد من الضحايا الذين تقدموا بشكاوى ضد كفلائهم وشرحوا آلية استقدامهم وكيف تم التحايل عليهم.

وأضاف أن هناك قضيتين من القضايا التي أحالتها النيابة إلى المحكمة صدر فيهما حكمان بالحبس لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة بحق مواطنين من أصحاب الشركات، بعد ثبوت تورطهم في مخالفة القوانين فيما يتعلّق باستقدام العمالة.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة واصلت التحقيق مع ضابط الداخلية المتهم في قضية الإتجار بالبشر والإقامات، وقررت استمرار حبسه و المصريين السبعة الآخرين.

ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة طلبت من المباحث تحريات تكميلية لهذه القضية، والبحث عما إذا كان هناك متورطون آخرون أم لا.