نيجيريا: تمديد إجراءات الإغلاق في لاجوس وأبوجا لأسبوعين لمكافحة كورونا

أعلنت نيجيريا تمديد إجراءات الإغلاق في ولايتي لاجوس وأبوجا، لمدة أسبوعين على الأقل، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وفي خطاب متلفز موجه إلى الأمة مساء اليوم الاثنين، قال الرئيس النيجيري محمد بوهاري إنه سيتم تجديد القيود المفروضة على تحركات الناس وأنشطة الشركات في الولايتين، وذلك قبل ساعات من انتهاء مدة الإغلاق الأولى المحددة ب 14 يوما.

وأعلنت نيجيريا حتى الآن عن 323 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 70% من هذه الحالات في لاجوس وأبوجا.

وأضاف بوهاري: "لقد أصبح من الضروري تمديد القيود الحالية على الحركة لمدة 14 يومًا أخرى"، مشيرا إلى تمديد هذه القيود في المدينتين وكذلك ولاية أوجون المجاورة لولاية لاجوس.

وتعد لاجوس هي أكبر مدينة أفريقية مترامية الأطراف، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون شخص ويعيش معظمهم في ظروف مزرية حيث يصعب تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، بينما تأوي العاصمة أبوجا عدة ملايين أخرى.

وأغلقت نيجيريا بالفعل حدودها ومطاراتها الدولية، في حين أوقفت معظم شركات النقل المحلية أساطيلها.

وأقدمت أيضا بعض الولايات في نيجيريا على فرض تدابيرها الخاصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.