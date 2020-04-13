مصرع ضابط وإصابة مجند في انقلاب سيارة شرطة بالوادي الجديد

لقي ضابط شرطة مصرعه، اليوم الاثنين، بينما أصيب أمين ومجند شرطة في حادث مروري بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة شرطة ومصرع ضابط شرطة، وإصابة أمين ومجند شرطة بطريق باريس - الأقصر.

وانتقلت سيارات الإسعاف، على الفور، إلى موقع الحادث الذي أسفر عن مصرع إسلام فتحي عبد الغني 36 سنة نقيب شرطة، وإصابة أحمد محمد محمود، 21 سنة، مجند شرطة، بكدمات متفرقة بالجسم، وحسن جمعة حسن 36 سنة، أمين شرطة باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين لمستشفى أرمنت العام التابعة لمحافظة الأقصر، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.