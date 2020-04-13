حماس تندد باعتقال إسرائيل نائبا عنها في الضفة الغربية

نددت حركة المقاومة الإسلامية في غزة "حماس" باعتقال الجيش الإسرائيلي نائبا عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة الغربية.

وقالت الحركة، في بيان، إن قوات الجيش اعتقلت من محافظة "رام الله والبيرة" النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس محمد أبو طير بعد اقتحام منزله.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل أبعدت أبو طير عن مدينة القدس في أكتوبر عام 2011، وتعرض بعدها للاعتقال الإداري عدة مرات، علمًا بأنه أمضى نحو 30 عامًا من عمره في السجون الإسرائيلية.

وباعتقال أبو طير يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون إسرائيل إلى ست نواب منهم ثلاثة عن حركة حماس واثنين عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وآخر عن حركة فتح.