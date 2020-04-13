تتزايد المخاوف من أن فيروس كورونا يمكن أن يمزق بعض الأجزاء الأكثر فقرا وتكدسا من المدن البريطانية؛ حيث تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الظروف المعيشية الضيقة قد تسرع من انتشار الفيروس.

ويظهر التحليل الذي أجراه معهد NPI، وهو مركز مختص في البحوث السياسية، أن المناطق الخمس الأكثر ازدحامًا في البلاد كان بها 70% من حالات الإصابة بالفيروس أكثر من الخمسة الأقل ازدحامًا، حيث يكون أصحاب المنازل في حالة أفضل ومن المرجح أنهم يعيشون في منازل أكبر مع غرف أوسع مساحة وأكثر من حمام واحد، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وكانت أشد الأماكن معاناة من الفيروس، لندن التي بها 16011 حالة وبرمنجهام التي بها 1604 حالات؛ وذلك لأن كليهما يعاني التكدس الشديد، حيث تم تصنيف ما يزيد عن 11% من المنازل في العاصمة و9% من المنازل في برمنجهام على أنها مكتظة، وهما أعلى معدلات في المملكة المتحدة.

وقال مدير معهد NPI بيتر كينواي، إن البحث أظهر أن الأحياء المكتظة أنتجت المزيد من مصابي فيروس كورونا، مضيفا: "إنه لا يزال هناك خطر متزايد على الأسر المكتظة، خاصة كبار السن الذين يعيشون مع الشباب".

وقال البروفيسور جابرييل سكالي، رئيس علم الأوبئة في الجمعية الملكية للطب، وهي مختصة بالدراسات الطبية العليا في المملكة المتحدة، إنه قلق من أن الفيروس ينتشر من خلال السكن المكتظ لأنه ينتقل بسهولة بين الأشخاص الذين يعيشون على مقربة ويتبادلون المرافق مثل المراحيض والمطابخ. وقال: "هذا الضغط الهائل من الناس مع العيش في أماكن تفتقر إلى التهوية الجيدة له دور كبير في نشر الفيروس".

ودعا سكالي الحكومة إلى توفير غرف فندقية فارغة للمرضى الذين يعيشون بمنازل مكتظة: "يمكنهم البقاء هناك للوقت الذي يحتاجون فيه لعزل أنفسهم".

"قاطني لندن يعانون الفقر والتكدس الشديد"

يعيش سائق توصيل البيتزا وليد الحسين الذي يبلغ من العمر 46 عاما، مع زوجته و5 أطفال في غرفة مساحتها 4 أمتار فقط في منطقة ميتشام، جنوب لندن، وعليهم مشاركة حمام ومطبخ مع 4 أفراد غرباء.

يقول الحسين: "يمكنني سماع جيراني وهم يسعلون طوال الوقت وهو ما يصيبني بالخوف على عائلتي ولكنني لم يكن بوسعي شيء لأفعله".

ويضيف: "جميع الغرف الخمس تستخدم حماما واحدا وفي بعض الأحيان يكون الأمر مقززا، وأحاول تنظيفه قبل ذهاب أطفالي ولكن لا يمكنني القيام بذلك دائمًا".

لا يزال يعمل على دراجته لتوصيل البيتزا أربعة أيام في الأسبوع، قائلا "أشعر بالذنب لأنني أخاطر في ظل هذه الظروف الصحية ولكني بحاجة إلى المال للاعتناء باحتياجات أطفالي".

تعيش عاملة الرعاية يايا أوفوري في غرفة صغيرة في منزل آخر متعدد السكان في جنوب لندن، وتحاول إبعاد طفليها عن المرحاض والمطبخ اللذين يتشاركونه مع أربعة أشخاص آخرين، وتقول: "يعاني أحد أبنائي من مشكلة في صدره ولا يستطيع التنفس، ولذلك فإنه بحاجة إلى استخدام جهاز الاستنشاق وهو ما يجعلني أكثر قلقا لتعرضة للخطر".

وفي ذات السياق، قامت عائشة مالك بكل ما في وسعها لحماية والديها المسنين، اللذين يعانيان من أمراض السكر والقلب، عندما عاد زوجها إلى منزله وهو يعاني من أعراض فيروس كورونا، لكن عزله كان شبه مستحيل لأنهم يشتركون في نفس المنزل الضيق خارج مركز مدينة برمنجهام.

تبيت مالك وزوجها وطفلاها في غرفة نوم واحدة كل ليلة بينما ينام والداها على الأريكة في الطابق السفلى، كما أن عائلة أختها تبيت في غرفة نوم أخرى.

يشير تحليل NPI إلى أن العائلات التي تشترك في منازل مزدحمة مع أقارب كبار السن الضعفاء ربما تلعب دورًا أكبر في تأجيج تفشي المرض؛ حيث وجدت أن المناطق التي بها نسبة عالية من الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا يتشاركون مع العائلات الأصغر سنًا، وهو ما يضاعف الإصابة بالفيروس ثلاث مرات في تلك الأحياء.

وقالت وزارة الإسكان في بريطانيا "لقد منحنا المجالس 1.6 مليار جنيه استرليني خلال حالة الطوارئ الوطنية، بما في ذلك العثور على سكن آمن ومناسب للعائلات التي تحتاجه".