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احتل الفنان يوسف الشريف، ترند "تويتر"، اليوم، بعد طرح برومو مسلسله الجديد "النهاية"، ومن المقرر عرض المسلسل، في موسم دراما رمضان.

وانهالت على الشريف، التهنئة من جمهوره ومحبيه ونجوم الوسط الفني والرياضي عبر "تويتر".

وهنأت الفنانة هند صبري يوسف الشريف قائلة: "ألف مبروك يا حبايبي".

ألف مبروك حبايبي 🙏🙏🙏😍😍😍 — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) April 13, 2020

وقال الفنان محمد إمام: "ألف مبروك للنجم يوسف الشريف، جامد جدًا، مستني اتفرج عليه".

وقالت الفنانة رنا سماحة: "وكالعادة يأتي يوسف الشريف ليرفع سقف الإبداع في الدراما المصرية".

وقالت الكاتبة وزوجة يوسف الشريف، إنجي علاء: "ألف مبروك يا حبيبي، الحمدلله".

الف مبروووووك يا حبيبي🙏 الحمد لله🤲❤

We did it💪 #النهاية @ElSherif — Engy Alaa (@engyalaa) April 13, 2020

وهنئه الفنان حسني شتا قائلاً: "أخر عظمة إيه الحلاوة والجمال ده كله".

اخر عظمه ايه الحلاوة والجمال ده كله💪💪💪❤️ — Hosny Sheta _حسني شتا (@HOSNYSHETA) April 13, 2020

وبارك له لاعب النادي الأهلي سعد سمير قائلاً: " عالمي كالعادة يا جو هيكسر الدنيا إن شاء الله".

عالمي كالعادة يا جو هيكسر الدنيا ان شاء الله ❤️ — Saad Samir (@SSamir) April 13, 2020

وكان الفنان محمد هنيدي هنأ الفنان يوسف الشريف منذ يومين قائلاً: "احنا بقالنا ٣ سنين بنحوش الشابوهات، متأكد إنه هيكسر الدنيا".

احنا بقالنا ٣ سنين بنحوش الشابوهات ..متاكد انه هيكسر الدنيا — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) April 11, 2020

مسلسل "النهاية"، تدور أحداثه عام 2120، وظهر في البرومو الرسمي للعمل مجموعة من المشاهد المختلفة بين المعارك والحروب والاضطرابات في المستقبل البعيد، بالإضافة إلى مشاهد كثيرة مصممة بالجرافيك والتقنيات الحديثة.

والعمل من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، شريف منير، سارة عادل، محمود إمام، عمر الشناوي، ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف.