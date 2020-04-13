احتل الفنان يوسف الشريف، ترند "تويتر"، اليوم، بعد طرح برومو مسلسله الجديد "النهاية"، ومن المقرر عرض المسلسل، في موسم دراما رمضان.
وانهالت على الشريف، التهنئة من جمهوره ومحبيه ونجوم الوسط الفني والرياضي عبر "تويتر".
وهنأت الفنانة هند صبري يوسف الشريف قائلة: "ألف مبروك يا حبايبي".
وقال الفنان محمد إمام: "ألف مبروك للنجم يوسف الشريف، جامد جدًا، مستني اتفرج عليه".
وقالت الفنانة رنا سماحة: "وكالعادة يأتي يوسف الشريف ليرفع سقف الإبداع في الدراما المصرية".
وقالت الكاتبة وزوجة يوسف الشريف، إنجي علاء: "ألف مبروك يا حبيبي، الحمدلله".
وهنئه الفنان حسني شتا قائلاً: "أخر عظمة إيه الحلاوة والجمال ده كله".
وبارك له لاعب النادي الأهلي سعد سمير قائلاً: " عالمي كالعادة يا جو هيكسر الدنيا إن شاء الله".
وكان الفنان محمد هنيدي هنأ الفنان يوسف الشريف منذ يومين قائلاً: "احنا بقالنا ٣ سنين بنحوش الشابوهات، متأكد إنه هيكسر الدنيا".
مسلسل "النهاية"، تدور أحداثه عام 2120، وظهر في البرومو الرسمي للعمل مجموعة من المشاهد المختلفة بين المعارك والحروب والاضطرابات في المستقبل البعيد، بالإضافة إلى مشاهد كثيرة مصممة بالجرافيك والتقنيات الحديثة.
والعمل من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، شريف منير، سارة عادل، محمود إمام، عمر الشناوي، ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف.