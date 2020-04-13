ماكرون: لم نكن مستعدين للتعامل مع أزمة كورونا بما فيه الكفاية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لم تكن مستعدة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بما فيه الكفاية، مشيرًا إلى أن بلاده كان عليها التأقلم مع فيروس لم يكن معروفًا.

وتوجه «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، بالشكر للعاملين في المستشفيات من الأطقم الطبية، والمزارعين، والأساتذة، والعاملين في المحال التجارية، وعمال التنظيف، والصحفيين، وكل الموظفين الحكوميين، الذين التزموا بالعمل وسمحوا باستمرار الحياة.

وأكد أن الطواقم الطبية لم توفر جهدًا إلا وبذلته في مواجهة فيروس «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن بلاده حققت تقدمًا كبيرًا في الأزمة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده كان لديها بعض النقائص والإخفاقات على غرار دول العالم، في الكمامات والألبسة الواقية لتوزيعها على الأفراد العاملين في المستشفيات ودور الرعاية، ذاكرًا أن بلاده ضاعفت إنتاج الكمامات وستصنع عشرة آلاف جهاز تنفس صناعي.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل فرنسا، اليوم الاثنين، إلى 95 ألفًا و403، فيما بلعت عدد الوفيات بالفيروس 14 ألفًا و393 حالة وفاة.