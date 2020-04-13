أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس "كورونا" التي تم إجراؤها في عموم روسيا، تجاوز 1,3 مليون فحص.

وأفادت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، بأنه ما يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

وسجلت السلطات الصحية الروسية أمس الأحد، 24 حالة وفاة و2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي أن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت منذ أمس من 106 إلى 130 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 15770 حالة، وانتشرت العدوى في 82 من أقاليم البلاد.