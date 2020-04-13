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فيديو.. غرفة شركات السياحة: موسم الحج لم يلغ حتى الآن 

أرشيفية
أرشيفية
نوره علي
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 2:12 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 2:12 ص

قال باسل السيسي، نائب غرفة شركات السياحة، إن موسم الحج لم يلغ هذا العام، ولكن وزارة الحج السعودي، دعت للتريث حتى تتضح الصورة النهائية لأزمة فيروس كورونا.

وأضاف في حوار لبرنامج «أنوار مصر»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، يوم الأحد أن مسألة الحج تحتاج إلى ضوابط وإجراءات احترازية قوية، من حيث السفر والتنقل، مشيرًا إلى أنه إذا تقرر إقامة الحج سيتم وضع قواعد وضوابط لم يتم اتباعها من قبل، نظرًا للظروف الراهنة من خطورة التجمعات.

وتابع أن شركات السياحة في وضع استعداد في حال تقرر إقامة موسم الحج من قبل الجانب السعودي، مؤكدًا أن الشركات تعمل على تجهيز الإجراءات المتعلقة بالقرار، وستعلن عن قرعة الحج، فور إعلان أعمال تنظيم الحج.

ولفت إلى أن الغرفة تعمل على تنظيم العمل في شركات السياحة، من خلال وضع خطة لتيسير العمل، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة العاملين، حيث لجأ البعض لعمل الموظفين من المنزل، وجزء أخر أغلق مقرات الشركات حتى الاتفاق على آلية لاستكمال العمل في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.


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