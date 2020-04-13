رفعت كوريا الشمالية ميزانية الصحة لهذا العام بنسبة 7.4% وخصصت ما يقرب من نصف خطط الإنفاق لمشروعات البناء الاقتصادي في إطار مجهوداتها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفي ظل معاناتها من اقتصاد متعثر نتيجة العقوبات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم أنه خلال جلسة مجلس الشعب الأعلى في بيونج يانج أمس، تم التوقع بنمو الإيرادات بنسبة 4.2% على أساس سنوي لهذا العام مع زيادة الخطط الإنفاقية بنسبة 6% في ذات الفترة.

ووفقا للوكالة، رفعت بيونج يانج الإنفاق على مشاريع البناء الاقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 6.2% على أساس سنوي، ما يمثل 47.8% من مجمل الإنفاق، وحثت على بذل الجهود على الصعيد الوطني لمنع الفيروس من التفشي على أراضيها من خلال تشديد السيطرة على الحدود وفرض معايير حجر صحي أكثر صرامة، وإطلاق نظام الطوارئ الوطني لمكافحة الفيروس المستجد على الرغم من أن كوريا الشمالية لم تبلغ حتى الآن عن أية حالات إصابة.

وأنهى الشمال خطة ميزانية هذا العام، بعد أن خصص 15.9% للإنفاق على الدفاع، بارتفاع طفيف من 15.8% العام الماضي.