صحيفة فرنسية: أوروبا تتجه لتفكيك تدابير الحظر تدريجيا وفقا لشريحة العمر

- إرسال طاقم حاملة الطائرات الفرنسية الموبوءة إلي ثلاث مواقع بحرية للحجر أسبوعين



رجحت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أمس، أن تتجه أوروبا لتفكيك تدريجي لإجراءات الحجر المنزلي كإحدى تدابير الاحتواء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً للفئات العمرية بداية من الشباب والأطفال.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها أن الاتحاد الأوروبي يفكر في تطبيق فترة حجر منزلي أطول للمسنين. ونقلت الصحيفة عن طبيب الصحة العامة مارتن بلاشييه، قوله إن "تفكيك تدابير الحظر حسب الفئات العمرية، هو السيناريو الوحيد الذي يتيح لك معرفة متى سنخرج من الأزمة، وهو السيناريو الأكثر قابلية للتطبيق".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أمس الأول، أن "الأطفال والشباب سيستمتعون بحرية أكبر في الحركة في وقت أقرب من كبار السن وذوي التاريخ الطبي المرضي".

من جانبه ، حذر المعهد الوطني للصحي والبحوث الطبية الفرنسي، من تفكيك الحجر بدون استراتيجية.

وأوضح المعهد في دراسة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس، أن رفع تدابير الاحتواء دون إجراء اختبارات صارمة وعزل سيثبت أنه غير فعال ويمكن أن يؤدي إلى موجة وبائية ثانية. وأوصت الدراسة أنه يجب أن تتم عملية إلغاء تدابير الاحتواء في مايو أو يونيو المقبل".

وبينما يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا هاما خلال ساعات، ترجح تقارير أنه سيعلن تمديد الحظر.

ونقلت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، عن مصادر داخل قصر الإليزيه قولها إن ماكرون يفكر في تمديد الحجر المنزلي إلى 10 مايو المقبل، وتحديد موعد إعادة فتح المتاجر والمدارس في سبتمبر المقبل.

إلى ذلك رست حاملات الطائرات الفرنسية "شارل ديجول"، أمس الأول، في ميناء قاعدته "تولون" قبل أحد عشر يومًا من الموعد المحدد حتى يتم رعاية البحارة المصابين بفيروس كورونا المستجد، قبل الخدمة الصحية للقوات المسلحة الفرنسية. وسيتم وضع بقية الطاقم في "أسبوعين" في ثلاثة مواقع بحرية كحجر صحي.

بدوره، قال الكولونيل إريك لافولت المتحدث باسم البحرية الفرنسية إن "قائد شارل ديجول أطلق التنبيه، 5 أبريل الماضي، بعد الظهور السريع والمفاجئ للعلامات المميزة لـ(كوفيد-19) لدى العديد من البحارة.

وأمرت البحرية الفرنسية حاملة الطائرات، التي كانت تبحر بعد ذلك في المحيط الأطلسي قبالة سواحل البرتغال، على الفور بتقصير مهمتها والعودة.

وأضاف لافولت أنه "تم إجلاء ثلاثة مرضى إلى لشبونة ثم إلى مستشفى سانت آن في تولون، بينما انضم فريق من علماء الأوبئة إلى السفينة لا جراء اختبارات، ومن بين 66 خضعوا للاختبار تم اكتشاف 50 مصابا، وسيتعين فحص 2300 من البحارة وإرسالهم لمناطق الحجر الثلاثة المحددة".