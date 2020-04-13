مصانع أقطان آسيا بين شقى رحى انتشار كورونا وتنكر شركات الملابس الغربية لها

يشغل الشركاء فيجاي مهداني وأمات مهداني، وشاون إسلام مجموعة واسعة من مصانع الأقطان حول آسيا في الهند وبنجلاديش والأردن، إذ يعمل تحت إشرافهم 18 ألف عامل، ولكن كل ذلك توقف بعد انتشار كورونا عدا مصنع واحد بالعاصمة البنجالية داكا، وذلك ليس بسبب كورونا فقط بل لاختفاء علامات تجارية أمريكية وبريطانية شهيرة في عالم الملابس.

ويقول فيجاي مهداني، مدير مجموعة إمباتر فاشن في الهند، لـ«بي بي سي البريطانية»، إن عماله إن لم يموتوا بالكورونا فسيموتوا من الجوع بسبب تخلي الشركات الغربية عنه.

ويقول أمات فيجاي، مدير مصنع تاسكر في الأردن، إنه بالرغم من وفاء بعض الشركات الغربية بتعاقداتها مع المصنع إلا أن معظم تلك الشركات إما أنها ألغت طلبيات متفق عليها، أو طالبت بتخفيض سعر الطلبية أو بمد فترة لتأجيل ثمن الطلبيات لمدد تتراوح بين شهر لـ3 أشهر ما يعكس تنكر تلك الشركات للمصانع الآسيوية.

واطلعت «بي بي سي» على رسالة بريد إلكتروني أرسلتها شركة ملابس أمريكية لأحد مصانع الأقطان الآسيوية إذ تطالب الشركة بتخفيض ثمن طلبية استلمتها بـ30% بسبب انتشار كورونا.

ويقول فيجاي، مدير المصنع في الهند، إن تلك الشركات تتصرف بنوع من النفاق إذ تهتم بمصلحتها المالية، بينما تتجاهل تمامًا العمال البسطاء في المصانع الذين يتقاضون رواتبهم من عوائد بيع المصنع لطلبيات الأقطان، مضيفًا أن تلك الشركات تعول على المصانع الأسيوية لمساعدتها في الأزمة بتخفيض الأسعار بينما تأخذ تلك الشركة مساعدات مالية من الحكومة الأمريكية.

وتعرضت المصانع الآسيوية لأزمتين متعاقبتين في وقت انتشار الكورونا، إذ أن موجة انتشار الكورونا الأولى قبيل عام 2020، في الصين أدت لتوقف الصين عن تصدير القطن الخام لتلك المصانع، وبمجرد انحسار الأزمة عن الصيد واستئناف التصدير، فوجئت تلك المصانع بإغلاق الشركات الغربية أبوابها أمام استيراد أي طلبيات بسبب انتشار المرض بشدة في الغرب.

وتعد الصين أول مصدر عالمي للقطن إذ بلغ ثمن صادراتها عام 2018 نحو 118 مليار دولار، ولكن بالـ10 سنوات الأخيرة لجأت شركات الملابس العالمية لدول بديلة عن الصين مثل بنجلاديش وإندونيسيا وكامبوديا، بسبب غلاء أسعار السلع القطنية الصينية.

وبالتالى تمثل صناعة الأقطان ركنًا أساسيًا في معيشة أهالي تلك الدول الآسيوية إذ يعمل 4 ملايين من عمال بنجلاديش في مجال الأقطان بينما يمثل القطن أكثر من 90% من الصادرات البنجالية، بينما يمثل أكثر من 60% من صادرات سريلانكا وكامبوديا.

وتشكل صناعة الأقطان نصف فرص العمل الصناعية ببنجلاديش بينما تشكل 60% من فرص العمل فى كامبوديا وتعتبر المجال المعيل لكثير من السيدات العاملات.

ويقول تشان لو بروفيسور بجامعة دالوير إن أزمة تنكر الشركات الأجنبية للمصانع الآسيوية تتسبب بقطع أرزاق بين 4% لـ9% فى دول بنجلاديش وكامبوديا والهند وفيتنام.

وسعيًا لحل الأزمة على المواطنين دعمت الحكومة البنجالية رواتب عاملي الأقطان، وتأجيل القروض على المصانع، بينما خففت كامبوديا الضرائب على مصانع الأقطان.

وتحت ضغط كبير من النشطاء وحماية لصورتها استأنفت علامات تجارية شهيرة مثل إتش أند إم وزارة باستئناف إستيراد الطلبيات من المصانع الآسيوية.

ويقول دومينيك مولر مدير جمعية عمالة وراء الصناعة، إن كثير من العلامات الشهيرة عالميًا استغلت مصانع في دول نامية لرخص أجور عمالها، وطالما بنيت إمبراطوريات تجارية مستغلة ذلك النظام الذي لا يحرص على الأمن الاجتماعي للعمال ولكن ليس على تلك الشركات الكبيرة إدارة ظهرها للعمال الذين استغلتهم لعقود في وقت الأزمة.

ويقول أميت، إنه بدون تلقي الدعم المالي من تلك الشركات بل ومن الدول التي تتواجد فيها من بلاد الغرب فقد يكون مصير صناعة الأقطان في آسيا أن تدمر بالكامل.