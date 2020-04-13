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استقرار معدل البطالة بين السعوديين عند 12%

الرياض - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 11:23 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 11:23 ص

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة السعودية للربع الأخير من 2019، استقرار معدل البطالة للسعوديين عند 12%، مقارنة بنهاية الربع الثالث 2019، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.9% وبين الإناث 30.8%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية اليوم الاثنين، بلغ معدل البطالة للربع الأخير من العام الماضي بين الذكور 2.2% وبين الإناث 21.3%.

وأظهرت البيانات أن جملة عدد المشتغلين في السعودية بلغت 13.4 مليون فرد.

وطبقا لهيئة الإحصاء، فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.22 مليون عامل، يمثلون 76% من إجمالي المشتغلين في السعودية، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.2 مليون فرد، وهو ما يمثل 24% من الإجمالي.

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