الكويت: بدء أكبر خطة في تاريخ البلاد لإجلاء مواطنينا من الخارج الأحد المقبل

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بدء أكبر خطة في تاريخ الكويت؛ لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة 19 يوما.



وأوضح الشيخ صباح الخالد - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي والذي عقد بقصر السيف - أن هناك نحو 50 ألف مواطن كويتي في الخارج..لافتا إلى أن الجميع يشعر بالقلق خشية تضرر المواطنين الكويتيين في الخارج بسبب تدني مستوى الرعاية الصحية في بعض الدول ؛ إلا أن هناك جملة من الاعتبارات يجب مراعتها في قضية إعادة المواطنين الكويتيين من الخارج.



ودعا رئيس مجلس الوزراء الكويتي جميع المواطنين والمقيمين إلى تجسيد الوعي المأمول والالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية الكويتية لضمان سلامة الجميع والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لهذه التعليمات.. مشددا على أن المخزون الغذائي والدوائي وفير في الكويت..داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم القلق.



وأعرب الشيخ صباح الخالد عن خالص شكره للعاملين في الصفوف الأمامية والمتطوعين..مشيدا بروح المسئولية لديهم وكذلك بمساهمات الأفراد والمؤسسات..مؤكدا في الوقت نفسه أن العمل شاق والتحدي كبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).