سعر النفط يرتفع 4% بعد إتمام اتفاق أوبك بلس بعد مفاوضات الأيام الأربعة

• خبير: ترامب قام بدور «وسيط الطلاق» الناجح لإتمام الاتفاق

• حل خلافات السعودية وروسيا.. وعالج أزمة المكسيك مع المنظمة وحلفائها





قفزت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، اليوم، بعد توقيع اتفاق لخفض تاريخي في الإنتاج بين الدول المنتجة وحلفائها، والمعروفة باسم "أوبك+"، أمس، بعد خلافات دامت لـ4 أيام بين الدول الأعضاء، وارتفع السعر بنسبة 4%.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار ما يعادل 4.1% لتسجل 32.77 دولار للبرميل، بعد أن فتحت على مستوى مرتفع للجلسة عند 33.99 دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار ما يوازي 4.4% إلى 23.77 دولار للبرميل بعد أن بلغ المستوى المرتفع 24.74 دولار.

وتصل كمية خفض الإنتاج، وفقا للاتفاق، إلى 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو القادم، أو ما يمثل 10% من المعروض عالميا. ورغم ذلك يرى كثير من محللي سوق النفط أن هذا الخفض لن ينعكس إيجابا بشكل ملحوظ على الأسعار، بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية ووقف رحلات الطيران في معظم دول العالم، لتجنب انتشار وباء كورونا، والذي أدى إلى تراجع الاستهلاك على النفط 30%. ويتقلص الخفض إلى نحو 7 ملايين برميل من بداية يوليو إلى نهاية العام، ثم 6 ملايين برميل يوميا حتى منتصف 2022، وستعقد المنظمة وحلفائها اجتماعا في النصف الأول من يونيو القادم، لتحديد آثار خفض الإنتاج.

وقال دانيال يرجين، نائب رئيس مجلس إدارة "آي.إتش.إس ماركت": "ما يحققه هذا الاتفاق هو تمكين صناعة النفط العالمية والاقتصادات الوطنية وصناعات أخرى تعتمد عليها من تجنب أزمة عميقة جدا"، بحسب رويترز.

وتابع: "هذا يكبح بناء مخزونات مما يخفف الضغط على الأسعار حين تعود الأمور إلى طبيعتها، في أي وقت كان".

وبحسب رويترز أيضا، يقدم اتفاق منتجين على تخفيضات قياسية لإنتاج النفط بعض الدعم هذا الأسبوع لأسعار الخام الذي فقد نصف قيمته خلال العام الجاري مع تضرر الطلب جراء وباء فيروس كورونا.

ويقع خفض أكبر كمية من الإنتاج على عاتق السعودية وروسيا، بنحو 3.5 مليون برميل لكل منهما. وتوقيع الاتفاق يعني إنهاء حرب الأسعار بين البلدين والتي بدأت في الأسبوع الأول من مارس الماضي، بعدما رفضت روسيا خفض إضافي للإنتاج، لمواجهة انهيار الأسعار نتيجة لانتشار فيروس (كوفيد 19)، ونجاح مساعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإعادتهما إلى طاولة المفاوضات، وهو ما دعا خبير النفط دان يرجن لأن يطلق عليه إنه كان "وسيط طلاق ناجح"، أو صاحب المهمة المستحيلة، حيث أدت مجهوداته إلى صنع أكثر الاتفاقيات تعقيدا في حياته، بحسب "سي إن بي سي"، لكنه أيضا يعد انتصارا لدولة المكسيك، والتي أدى رفضها لخفض الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا وفقا لطلب من الدول الأعضاء منذ أول اجتماع الخميس الماضي، وقبولها بنحو 100 الف برميل فقط إلى تعطيل هذا الاتفاق 4 أيام، وانتهى بتخفيضها 175 ألف برميل فقط يوميا.

وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إن إجمالي تخفيضات الإمدادات العالمية من النفط قد تصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أي حوالي 20% من الإمدادات.

وقالت ريستاد إنرجي: "إذا أضافت مجموعة العشرين 10 ملايين برميل يوميا أخرى، فإن العالم سيتصدى بذلك كليا للخلل في الموازين اعتبارا من مايو، ومع ذلك ستمتلئ طاقة التخزين بالكامل تقريبا في أبريل، لكن سيتحقق الاستقرار في السوق".

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن السعودية والكويت والإمارات تطوعت بتطبيق تخفيضات أكبر من تلك المتفق عليها، مما سيقلص معروض النفط من "أوبك+" فعليا بمقدار 12.5 مليون برميل يوميا عن مستويات الإمداد الحالية.

وأضاف الأمير عبدالعزيز مخاطبا رويترز: "يشرفني أن أشارك في هذه اللحظة التاريخية وهذا الاتفاق التاريخي".

شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية أيضا تستفيد من الاتفاق بدون اضطرار بلادها للهبوط بإنتاجها، حيث إن واشنطن غير ملتزمة بخفض أي كميات، وإن كانت قد أشارت إلى إنتاجها فعليا متوقع أن ينزل بكميات تتراوح بين مليوني إلى 3 ملايين برميل يوميا مع نهاية العام الجاري 2020. وقد زف ترامب، فور الوصول إلى الاتفاق، البشرى لتلك الشركات التي يهددها الركود وانخفاض الأسعار بالإفلاس، كون تكلفة إنتاج النفط الصخري مرتفعة مقارنة بالأحفوري. وأضاف ترامب أن الاتفاق سينقذ وظائف في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة.