السودان يستثني الجهات الخدمية من حظر التجوال الكلي في الخرطوم

أكد وزير الإعلام والثقافة السوداني، وجود استثناءات من حظر التجوال الكلي الذي فرضه السودان على الخرطوم اعتبارًا من يوم السبت المقبل وعلى مدى ثلاثة أسابيع.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية، مساء اليوم الاثنين، تشمل الاستثناءات الجهات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين بشكل مباشر، وساعات يرفع خلالها الحظر للسماح بفتح البقالات والصيدليات داخل الأحياء.

وكانت اللجنة العليا لطوارئ فيروس كورونا المستجد في السودان قد قررت فرض حظر تجوال شامل خلال الـ24 ساعة في ولاية الخرطوم اعتبارًا من يوم السبت المقبل وعلى مدى ثلاثة أسابيع.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل السودان، حتى اليوم الاثنين، إلى 19 جالة إصابة، فيما بلعت عدد الوفيات حالتي وفاة داخل البلاد.