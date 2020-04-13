حاكم نيويورك: حصيلة وفيات كورونا في الولاية تجاوزت 10 آلاف شخص

صرح حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الاثنين، بأن حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولاية، بلغت 10056 شخصا، بعد زيادة الوفيات اليوم، بواقع 671 شخصا، في تراجع عن القفزات السابقة في أعداد الضحايا ومؤشر على فعالية جهود احتواء الوباء.

وفي إشارة إلى حصيلة الوفيات، قال كومو: "اعتقد أنه يمكن القول إن الأسوأ قد ولى.. نحن نتحكم الآن في انتشار المرض".

وذكر كومو أن منحنى الإصابة بالمرض قد اعتدل فيما يبدو، مع تراجع معدل الوفيات.

وأكد أن السيطرة على انتشار المرض مرتبطة باستمرار التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن الولاية يمكن أن تبدأ الآن التخطيط للعودة إلى الحياة الطبيعية، رغم أنه حذر أن هذه المسألة سوف تستغرق وقتا وسوف تأتي على مراحل.

وقال كومو إنه يعمل مع حكام الولايات المجاورة للتنسيق بشأن خطة لإعادة فتح الأعمال التجارية والمدارس، من أجل ضمان احتواء المرض على أفضل نحو، ومن المتوقع أن يصدر إعلان في هذا الصدد في وقت لاحق اليوم.