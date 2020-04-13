الحوثيون: التحالف العربي مستمر بالتصعيد العسكري بعدد من الجبهات في اليمن

اتهمت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الاثنين، من وصفتها بـ"قوى العدوان"في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي)، بالتصعيد العسكري في عدد من الجبهات في البلاد.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي: "في تصعيد مستمر شنت قوى العدوان 4 زحوفات وتسلل، منها زحفان باتجاه الملاحيط قبالة جيزان وزحف في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط البلاد) وزحف في صرواح بمحافظة مأرب (شرق البلاد)، وتسلل في الطوير بمحافظة تعز (وسط البلاد)".

وأضاف العميد سريع أن قوات جماعته "تمكنت من التصدي لكل هذه الزحوفات وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأشار العميد سريع إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو، دون أن يحرزوا أي تقدم.

وأفاد العميد سريع، بأن طيران "العدوان شن 11 غارة جوية اليوم، 9 غارات في صرواح وغارتين في ناطع بالبيضاء".

وأكد المتحدث العسكري الحوثي، أن هذا التصعيد سيواجه بالمثل "ولن تبقى قواتنا مكتوفة الأيدي أمام ما يقوم به العدو"