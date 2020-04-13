منظمة أوبك وحلفاؤها «أوبك بلس» تتفق على خفض إنتاج النفط

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اتفق وزراء أوبك بلس في مؤتمر عبر الفيديو أمس الأحد، على خفض الإنتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو، حسبما كتب وزير الطاقة المكسيكي روسيو ناهلي على موقع تويتر.

كما أكدت وزارة الطاقة فيي كازاخستان أيضا الاتفاق، حسبما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

يذكر أن خفض الإنتاج هذا أقل بمقدار 300 ألف برميل عن الرقم الذي اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها وفقا لصيغة أوبك بلس، الجمعة الماضية.

ورفضت المكسيك خفض الانتاج بواقع 400 ألف برميل كما طلب منها وأكدت عرضها خفض 100 الف برميل فقط.

وانخفضت أسعار النفط الخام إلى النصف خلال الشهرين الماضيين حيث تسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا في خفض الطلب على النفط، فضلا عن حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.