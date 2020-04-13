قال أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تتيح خدمة على منصة واتساب، للرد على الاستفسارات بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، منوهًا بأنه يتم الرد الفوري على الرسائل.

وأضاف «صلاح» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «من مصر» المُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن هذه الخدمة يمكنها تقييم الحالة الصحية للمواطن، سواء بالتحليل أو العزل المنزلي أو تقديم تعليمات الوقاية، مشيرًا إلى أن التطبيق متاح على المتاجر الإلكترونية.

وأوضح أن التطبيق يتيح إرسال المعلومات إلى المواطنين حول كل ما يخص فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن الوزارة تتيح العديد من الخدمات للتواصل مع المواطنين.

