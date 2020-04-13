 حكام ولايات أمريكية يضعون خططا لوقف تفشي وباء كورونا بين الأقليات - بوابة الشروق
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حكام ولايات أمريكية يضعون خططا لوقف تفشي وباء كورونا بين الأقليات

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 1:12 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 1:12 ص

وضع حكام ولايات وعمد مدن في الولايات المتحدة خططا لتقليص خطر الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) بين المجتمعات المهمشة لديهم، حيث تظهر الأرقام أن الأقليات في خطر كبير من الإصابة بالوباء.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام قولها إن 25 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في ولايتها حتي قبل عدة أيام كانت بين السكان الأصليين، الذين يشكلون 6 بالمئة فقط من سكان الولاية. وبما أنه ليس كل المجتمعات القبلية بإمكانها الوصول إلى المياه والكهرباء، فإن هذا يشكل تحديات إضافية.

وقالت لوجان يوم الأحد لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي ان ان" "نحن نسعى لوضع استراتيجية إقليمة لدعم قيادة شعب نافاجو بين ولايات يوتاه واريزونا ونيوميكسيكو".

وأوضحت أن "الجهود التي بذلت حتى الآن تشمل إقامة مستشفيات ميدانية ومراكز  حجر صحي وتوصيل الغذاء بواسطة الحرس الوطني".


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