قال محمد نصر علام، وزير الري السابق، إن الجانب الأثيوبي يعمل على إقامة مؤتمرات واجتماعات داخلية تهدف لوضع صورة غير صحيحة عن مصر، مشيرًا إلى أن أثيوبيا أصدرت العديد من الأخبار الكاذبة بشأن سد النهضة خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لقوله.



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن العديد من المسؤولين في أثيوبيا، بزيارات عسكرية لقاعدة الصواريخ التي شيدت بالقرب من سد النهضة، منوهًا أن مصر ليست بعيدة عن تلك المواقف الذي يقوم بها الجانب الأثيوبي.



وأوضح أن مصر ترد على أكاذيب الجانب الأثيوبي، بشكل عملي، لافتًا إلى أن تأييد السودان لموقف مصر في مفاوضات سد النهضة، التي تم اقتراحه في اجتماع واشطن، يعزز موقفها بشكل قوي.



وأشار إلى الحكومة المصرية، تبذل أقصى جهودها بشأن قضية سد النهضة، مؤكدًا أنه على ثقة تامة بقدرة الدولة على التوصل لحل ينهي الأزمة لصالحها.



يذكر أن الولايات المتحدة استضافت عدة جولات من المحادثات المتعلقة باتفاقية بناء سد النهضة، بين مصر والسودان، وأثيوبيا، والتي نتج عنه ارفض وتعنت الجانب الأثيوبي للموافقة على اتفاقية محددة.

