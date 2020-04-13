تقرير: كورونا يكشف تخبط حكومة أردوغان في الأزمات

استقالة صويلو تعكس خصومة قوية مع ألبيرق.. ووزير النقل كان الضحية الأولى للأزمة

كشفت أزمة وباء كورونا المستجد عن تخبط كبير وسوء إدارة حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للأزمة، وأظهرت على السطح عداء كامنا بين وزراء الحكومة التركية.

وأحدثت الاستقالة التي أعلنها أمس وزير الداخلية النافذ في الحكومة التركية سليمان صويلو، هزة جديدة قوية في البلاد عكست إرباكاً كبيراً في إدارة أزمة فيروس كورونا، وخللاً واضحاً في اتخاذ الإجراءات التي تأتي دوماً متأخرة بينما تتجه البلاد نحو النموذج الإيطالي الخطير وفقاً لآراء خبراء دوليين.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد استقالة وزير داخليته، في تطور غير متوقع، بعدما أثار الإعلان المفاجئ عن حظر تجول من أجل احتواء وباء كوفيد-19 الفوضى في البلاد، وذلك قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ في أكبر 30 مدينة في البلاد.

وقال صويلو عقب انتشار مشاهد الفوضى في إسطنبول وأنقرة بشكل خاص، إن "المشاهد التي انتشرت لم تكن خير تعبير عن الإدارة التي لم تشبها شائبة للوباء"، مشيرا إلى أن تطبيق العزل المفاجئة جاءت في إطار "توجيهات الرئيس".

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالبلاد الطريقة التي تم بها إعلان العزل العام، معتبرا أنها قوضت جهود احتواء تفشي فيروس كورونا في تركيا التي سجلت 50 ألف حالة إصابة، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

وقال فايق أوزتراك المتحدث باسم الحزب إن " القرار الذي كان يجب أن يتخذ لصالح صحة الناس أصبح خطرا على صحة الناس بسبب انعدام التخطيط".

وأكد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أنه لم يبلغ مسبقاً بهذا القرار، على الرغم من أنه كان أول المطالبين بتطبيق إجراءات العزل التام، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال "القرارات التي تتخذ دون حس سليم وتعاون لن تؤدي إلا الى ارتباك وهلع".

وعقب إعلان وزير الداخلية أمس الاستقالة، انتقد ابراهيم كاراغول، أحد أبرز الصحفيين المؤيدين لأردوغان وزير الداخلية بشدة، حيث كتب في حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر:"أقل ما كان يمكن القيام به هو الانتظار لحين أن يصبح هذا الوباء خلفنا. قرار مماثل من شأنه إحراج الرئيس وتعقيد إدارة الأزمة".

وإلى جانب إثارة قرار صويلو موجات من الدعم والانتقادات، ألقى الضوء أيضاً على الصراعات الداخلية في محيط أردوغان.

ولفت عدد من المراقبين السياسيين إلى أن خصومة قوية تفرق بين صويلو ووزير المالية وصهر أردوغان، بيرات البيرق، وكانت أحد أسباب تقدم صويلو باستقالته.

فيما لاقي قرار استقالة صويلو التي لم تقبل أمس، تشكيكًا من المعارضة التركية، حيث وصفها زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، بأنها "مسرحية" يحسن بها أردوغان من صورته بعد التخبط في إجراءات العزل التي فرضها على لسان وزير داخليته.

فيما وصفت زعيمة حزب الخير المعارض في تركيا وزير الداخلية التركي ووزير المالية بأنهما أصبحا "علامة مسجلة للفشل"، وقالت إن استقالة صويلو، وابتعاده عن منصبه بعد فشله كان سيكون تصرفا ناضجا منه، داعيةً وزير المالية التركي بأن يحذو حذوه.

وكان وزير النقل محمد جاهد طورهان قد أقيل قبل أسبوعين من منصبه بعد أن تعرضت الوزارة لانتقادات لإعلانها عن إجراء مناقصة وسط تفشي الوباء للإعداد لبناء قناة ضخمة على مشارف إسطنبول، رغم أن المشروع المذكور يُقاتل أردوغان بشدة لتنفيذه، فيما اعتبر طورهان أول ضحية لسوء إدارة حكومة أردوغان لأزمة فيروس كورونا.

وأصيب قرابة 57 ألف شخص بكوفيد-19 فيما توفي 1200، معظمهم في إسطنبول وفق آخر حصيلة رسمية نشرتها وزارة الصحة أمس الأحد.