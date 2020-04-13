محافظ أسوان: تخصيص كمامات معقمة للمواطنين أثناء دخولهم الأسواق

قال أشرف عطية محافظ أسوان، إنه سيتم تخصيص كمامات معقمة ومغلفة لتوزيعها على المواطنين أثناء دخولهم للأسواق الثابتة، والتى تشهد حركة بيع وشراء كبيرة مثل (أسواق السياحى والحارث والشواربى والسيدة نفيسة والسيل الجديد والشادر القديم).

جاء ذلك أثناء عرض الطالب عمر عجلان رئيس اتحاد طلاب جامعة أسوان على المحافظ، مشاركة طلاب كلية التربية النوعية بقسم الاقتصاد، فى جهود مواجهة كورونا من خلال تصنيع أكثر من 5 آلاف كمامة بعد تعقيمها وتغليفها بواقع 500 كمامة يوميًا.

وأشاد عطية بروح التعاون والتكاتف من شباب أسوان، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وخاصة طلاب وإدارة جامعة أسوان تحت قيادة الدكتور أحمد غلاب، مشيراً إلى أنه تم تكليف الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ بتوزيع هذه الكمامات على المواطنين داخل الأسواق من خلال الشباب والفتيات المتطوعين.