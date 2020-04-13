 شمال سيناء: استمرار أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شمال سيناء: استمرار أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 10:45 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 10:45 ص

واصلت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الصحة أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش، وذلك ضمن الحملة القومية لتطهير المدارس والجامعات والمصالح الحكومية والأسواق وغيرها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتم خلال الحملة - التي تنفذ تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء - تطهير وتعقيم سوق المحاسنة وسوق المركز ومحلات بيع السمك والخضروات والدواجن ومحلات الجزارة وحديقة المالح ونقابة ونادى المعلمين وشارع حكاية وتقاطع شارع الجيش مع شارع استراحة المحافظ القديمة.

وسبق خلال الأيام الماضية تطهير وتعقيم عدد من أحياء ومناطق وشوارع مدينة العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات وفروع البنوك ومجمع المدارس بوسط المدينة، إلى جانب تطهير وتعقيم المحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت، وميادين: الساعة والبنك الأهلى والنصر والسادات، ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا وللحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس.

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