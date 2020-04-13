نائب رئيس جامعة الأزهر يثمن جهود كلية أصول الدين بالزقازيق للنهوض بمنظومة التعليم عن بعد

ثمن الدكتور أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، الجهد الذي يبذل من إدارة كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، لخدمة الطلاب والنهوض بمنظومة التعليم عن بعد، مبينا أن هذا التوجه يأتى فى إطار الطفرة النوعية التى أحدثها الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة فى منظومة التعليم الإلكترونى بالجامعة، والتى تتماشى مع خطط الجامعة الاستراتيجية فى هذا الموضوع، ومع سياسة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية خاصة فى ظل أزمة كورونا التى فرضت تعاملات غير تقليدية على العالم بأسره.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس الجامعة للوجه البحري عبر شبكة الفيديو كونفراس مع إدارة كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق برئاسة الدكتورمحمد عبد الرحيم البيومي عميد الكلية .

وأكد الأمير ضرورة مساعدة الطلاب غير القادرين على استخدام الإنترنت، ووسائل التقنيات الحديثة، موضحا أن الجامعة تدعم الطلاب وتعمل من أجل مصلحتهم وأنه لم ولن يضار الطالب، كما استمع الأمير إلى كلمة عميد الكلية لعرض ماتم إنجازه على بوابة الكلية والمنصات التعليمية للتعليم عن بعد عبر برنامج Microsoft teams, وبرنامج Google classroom من رفع المحاضرات الإلكترونية للطلاب والتفاعل معهم.

ولفت إلى أنه في إطار سعي الجامعة لتدريب طلابها على الاختبارات الإلكترونية تحسباً لأي ظروف طارئة فإن الكلية ستبدأ في نشر نماذج اختبارات إلكترونية على صفحة الكلية على سبيل التجربة لقياس مدى تفاعل الطلاب معها وقدرتهم على التفاعل.

واستمع الأمير إلى رؤساء الأقسام والكنترولات حول الصعوبات التي تواجههم في منظومة التعليم عن بعد، وأجاب على استفساراتهم بشأن نماذج الامتحانات الإلكترونية، واقترح أعضاء هيئة التدريس بعض المقترحات التي يمكن أخذها في الاعتبار إذا ماتم تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني حفاظاً على مصلحة الطلاب وسلامتهم، إضافة إلى الاطمئنان على عمليات الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر .

كما شمل الاجتماع تجربة عملية قام بها الأمير للبث المباشر للمحاضرات باستوديو الكلية للتعليم عن بعد وذلك بتسجيل المحاضرات والبث المباشر لها من خلال منصات الكلية التعليمية والتفاعل مع الطلاب.

وفي نهاية الاجتماع، قدم الأمير الشكر لإدارة الكلية، مؤكدا حرص الجامعة على نجاح هذه التجربة واستعدادها لتقديم كافة أنواع الدعم لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.