مد وتدعيم خطوط مياه شرب للمناطق المحرومة بمركز مطاي في المنيا بتكلفة 4 ملايين جنيه

أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، مد وتدعيم خطوط مياه شرب للمناطق المحرومة بمركز مطاي بتكلفة تبلغ ٤ ملايين جنيه.
وقال الشهاوي - في بيان اليوم الاثنين - "إن الأعمال شملت تنفيذ خط مياه بمدينة مطاى بطول ٥ آلاف متر وبقطر ٤ بوصات وخط مياه بطول ٦٠٠ متر وقطر ٦ بوصات و١٥٠ مترا بقطر ١٠ بوصات".
ففي قرية بردنوها.. تم تنفيذ خط مياه طوله ١٥٠٠ متر بقطر ٤ بوصات وخط مياه طوله ٣٠٠ متر وبقطر ٦ بوصات، كما تم مد خطوط بقرية منبال بخط مياه طوله ١٦٠٠ متر وبقطر٤ بوصات وخط مياه بطول ١٨٠ مترا وبقطر ٦ بوصات.
وأضاف بأنه في قرية حلوة تم تنفيذ خط مياه بطول ١٥٠٠ متر وبقطر ٤ بوصات وفى قرية أبوعزيز تم تنفيذ خط مياه بطول ٢٤٠٠ متر وبقطر ٤ بوصات وخط مياه بطول ١٨٠٠ متر وبقطر ٦ بوصات.