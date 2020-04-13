رسالة رئيس الوزراء الياباني «للبقاء في المنازل» تثير ردود فعل غاضبة

انتقد العديد من اليابانيين رسالة رئيس الوزراء شينزو آبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي"للبقاء في المنازل" حيث يتزايد عدد من يكافحون لتغطية نفقاتهم بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة على صفحة آبي على فيسبوك رئيس الوزراء جالسا على أريكة، وهو يحتضن كلبا، ويأخذ رشفة من فنجان ويقرأ كتابا.

وظهرت في الفيديو شاشة مقسمة، على أحد جانبيها ظهر آبي وهو مسترخ، بينما ظهر في الجانب الآخر الموسيقي الشهير جين هوشينو وهو يعزف على جيتاره ويؤدي أغنية هادئة من موقع آخر.

كما كتب آبي على تويتر مخاطبا مواطنيه: "أنت لا ترى أصدقاءك. لا تذهب إلى حفلات تناول الخمور. ومع ذلك، فإن تصرفات الجميع بمثل هذه الطريقة تساعد في إنقاذ العديد من الأرواح".

وقال المغني هوشينو في وقت لاحق عبر حساب انستجرام الخاص به إن الفيديو الذي كان يغني فيه قد استخدم بدون إذنه.

وأصدر آبي أمرا يوم الثلاثاء الماضي بفرض حالة الطوارئ على سبع محافظات، بما فيها طوكيو وأوساكا، مطالبا سكان المناطق بالبقاء في المنزل، في حين قال المنتقدون إن خطة الحكومة لن تقدم الدعم الكافي للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وقال ميتسوتيرو سودا، وهو مسؤول في النقابة الوطنية للموظفين العموميين، إن "نقابتنا العمالية تلقت وابلا من الاتصالات من الموظفين الذين تم فصلهم، والذين اضطرت شركاتهم لتعليق العمل دون أي تعويض بسبب جائحة كورونا".

وقال سودا: "العمالة غير المنتظمة تشرب الماء فقط، والأمهات اللاتي يعشن بدون عائل يكافحن من أجل البقاء دون دفع فواتير المرافق العامة، والعمال الذين يعملون بشكل غير دائم، اضطروا لمغادرة مساكنهم، هل تشاهدون آبي وهو مسترخ في المنزل؟ ابقوا على قيد الحياة واغضبوا! ".