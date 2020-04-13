قيادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يتبرعون بـ20% من راتبهم لـ«تحيا مصر»

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجميع قيادات الهيئة اليوم المشاركة بالتبرع بنسبة 20% من إجمالي الراتب الشهري لكل منهم لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق تحيا مصر، للمساهمة فيما تتخذه الدولة من إجراءات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والذي تأثرت به الكثير من العمالة غير المنتظمة وأسرهم.

وذكر بيان للهيئة الاقتصادية أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على استمرار مشاركتها المجتمعية ودعمها لكل ما تتخذه الحكومة والدولة المصرية من خطوات وقرارات تهدف إلى رفع الضرر عن كاهل المواطن المصري ودعم العمالة غير المنتظمة.