نجل ممرض متعافى من كورونا بقنا: استقبال والدي بحفاوة أحدث فرقا في نفسيته

قال محمد جمعة نجل ممرض متعافى من فيروس كورونا المستجد بقنا، إن استقبال أهالي المحافظة لوالده بحفاوة أحدث فرقًا في نفسيته، معقبًا: «نفسيته تحسنت وشعر أن الروح ردت فيه مرة أخرى»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن استقبال الأهالي لوالده بحفاوة كانت مفاجأة، واصفًا الاستقبال بأنه «أمر جيد من أهالي قنا».

ولفت إلى أن الأهالي يتعاملون مع مرض «كوفيد - 19» على أنه دور برد عادي، متابعًا: «محدش في الصعيد بيخاف، والمرض دور إنفلونزا عادي لكن الفرق هو عزل الشخص ذاته».

وأوضح أن الأهالي يطلقون على والده اسم «الطبيب المعالج»؛ لأنه لا يتأخر في خدمة أي فرد داخل القرية، قائلًا إنه كان متأكدًا من تعافي والده من الفيروس؛ لأن نسبة الشفاء عالية داخل مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و5 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 2190 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 622 حالة، من ضمنهم 488 متعافيًا.