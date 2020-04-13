صالات وشركات رياضية أمريكية تنظم تمارينا في الحدائق للحد من التوتر

حاولت بعض الصالات الرياضية والشركات التي تعمل في مجال التمارين المتنقلة في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، إعادة المواطنين الأمريكيين للحياة الصحية إلى حدًا ما، عن طريق تنظيم حلقات لممارسة الرياضة بشكل جماعي في الحدائق لمساعدتهم على التخلص من السمنة والتوتر والخوف الذي يسيطر على البعض جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أندرو ستيمسون، صاحب إحدى شركات التدريب المتنقلة، أن البقاء في المنزل لمدة طويلة له تأثير سلبي على الحالة الصحية والنفسية، ومع وجود فيروس كورونا وشعور البعض بالتوتر والخوف من الإصابة سيكون الجسم فريسة سهلة ولذلك يجب السماح للجميع بممارسة النشاط الرياضي ولكن مع اتباع تعليمات السلامة العامة- وفقًا لمحطة "إن بي سي" الأمريكية.

وأضاف أن المدربين التابعين للشركة وبعدد من الصالات الرياضية نظموا فعاليات لتدريب الكبار والصغار في الأماكن العامة مثل الحدائق مع الحرص على ترك 6 أقدام بين الشخص والآخر في أقل تقدير وتطهير اليدين والمعدات بالكحول قبل الاستخدام وأثناء الاستخدام بدقائق وبعد الانتهاء مع منع تبادل الأجهزة لعدم نشر الجراثيم في حالة وجودها.

وأكد أن ما حدث كان مردوده جيد على الجميع حيث عبر الكثير من المشاركين عن فرحتهم بالخروج إلى الشارع مجددًا ورؤية الحدائق وممارسة الرياضة بشكل جماعي دون التسبب في أذى لأنفسهم وللأخرين، موضحًا أن جميع الفئات العمرية بحاجة إلى اللياقة البدنية الآن أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن التمارين الرياضية في الخارج منحت الجميع فائدة ثانية غير التقليل من التوتر والتحسين من الحالة النفسية، وهى تعريض جسمهم لأشعة الشمس التي تمد الإنسان بفيتامين "د" المفيد في تعزيز جهاز المناعة ومساعدته على محاربة الأمراض.

وقال كيم فوشس، صاحب شركة أخرى للتمارين الرياضية، إن المدربين لديه قاموا بتدريب العملاء أون لاين عبر Zoom أو FaceTime أو Google Duo وهذا أسلوب أصبح يتبع في العديد من الشركات والصالات ولكن هذا الحل لم يعد جيدًا مع طول مدة الحجر المنزلي، وهذا ما دفع البعض للتفكير خارج الصندوق إلى أن تم التوصل لحيلة التمارين الخارجية.

وأوضح أن التمارين الخارجية أصبحت مفعلة بجانب الافتراضية هذا الأسبوع، مؤكدًا أن جميع العملاء متحمسون وشعروا بتجديد في نمط الحياة وتأثير ذلك إيجابي على الصحة النفسية والعقلية.