وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تابع محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، عملية انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المنحة.

وتفقد شعراوي وراشد، اليوم الاثنين، عددا من المدارس بمنطقة إمبابة ومن بينها مدرسة صلاح الدين الأيوبي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب بالجيزة.

وخلال الجولة اطمأن الوزير على انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد، وذلك في ظل اتخاذ الدولة لحزمة من الإجراءات لرعاية المتضررين من تداعيات ڨيروس كورونا.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، إلى بعض مطالب المواطنين، الخاصة بتأخر إجراءات الصرف لبعض الوقت، وعلى الفور تم حل المشكلة والانتظام في صرف المنحة للمستحقين وقدم المواطنين الشكر لوزير التنمية المحلية.

الجدير بالذكر أن محمود شعراوى أجرى، اليوم، اتصالات بجميع المحافظين للتأكد من اتخاذ كافة التيسيرات اللازمة لصرف المنحة والتى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة واتخاذ كافة إجراءات الحماية والتطهير والتعقيم اللازمة فى منافذ الصرف المقررة وهى البريد المصري بكل فروعه والبنك الزراعى المصري في جميع المراكز والمدن بالمحافظات أو المدارس المُخصصة لهذا الغرض.