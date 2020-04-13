العراق: شفاء 25 حالة من كورونا ببغداد وإصابتان جديدتان بالنجف

أعلنت دائرة صحة الرصافة ببغداد، اليوم الاثنين، تسجيل 25 حالة شفاء جديدة من فيروس كورنا خلال يوم واحد، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء إلى 90 حالة شفاء في الرصافة.

وقال مدير عام دائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - "نعلن شفاء 25 مصاباً بفيروس كورونا في مستشفى ابن الخطيب وهي أعلى نسبة تعاف لمرضى يتم شفاؤهم في يوم واحد، بفضل جهود الفريق الطبي بالمستشفى وكل المؤسسات الصحية".

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية فإن مجموع كل الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 1352 إصابة، منها 640 حالة شفاء، و76 حالة وفاة.

وفي سياق آخر، أعلن مدير عام صحة النجف رضوان الكندي، اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وأشار الكندي، إلى أن تسجيل الإصابتين جاء بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الأشرف بإجراء 82 فحصا مختبريا، ليرتفع المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الأشرف إلى 261 حالة إصابة مؤكدة، وشفاء 139 حالة، مع خمس حالات وفاة.